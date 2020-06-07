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عدن - ياسمين التهامي - فاجعة في السعودية...إعلامي سعودي شهير مقدم في قناة العربية يموت غرقا في البحر..(التفاصيل).





فُجع الوسط الإعلامي السعودي بوفاة مقدم البرامج علي حكمي اثر غرقه في البحر الأحمر في مدينة جازان، الأمر الذي شكّل صدمة كبيرة لكل من يعرفه، ولغاية الآن لم تُعرف بعد تفاصيل هذه الحادثة ولم يُصدر أي بيان توضيحي. وقد نعاه عدد كبير من زملائه، فمقدم البرامج السعودي زياد بن سعد الشهري، كتب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "قبل اقل من ٣ ساعات يصور سناب وعايش حياته وفرحان بالأمطار والأن هو في ذمة الله ! الحياة قصيرة جداً جداً جداً الله يغفر لك و يرحمك".





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