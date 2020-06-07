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عدن - ياسمين التهامي - ضاحي خلفان:إنقلاب وشيك في هذه الدولة العربية والإطاحة بـ ‘‘الزعيم’’ .. شاهد من يكون؟





توعد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، بانقلاب وشيك في دولة عربية جديدة، والإطاحة برئيس البرلمان، ولكن بطريقة خفية. وتنبأ خلفان، بـ"انقراض" راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، ورئيس البرلمان التونسي. وقال خلفان، في تغريدة له على تويتر: "طارق سويدان والعوضي والقرضاوي... وأتباعه سينقرضون وقبلهم الغنوشي". وفي وقت سابق، كشفت الاستخبارات التركية عن مخطط انقلاب تدعمه الإمارات في تونس، بحسب وسائل إعلام عربية وأجنبية.





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