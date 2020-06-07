شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى معدل يومي بإصابات كورونا منذ بداية الجائحة.. ماذا يحدث في السعودية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت المملكة العربية السعودية، قفزة قياسية جديدة، في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد فترة من التراجع الملحوظ في تعداد الإصابات. وتجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس القاتل داخل المملكة حاجز الـ 100 ألف إصابة، بينها عديد الحالات الحرجة التي تثير قلق وخوف المسؤولين عن النظام الصحي بالمملكة. ورصدت السلطات الصحية السعودية لليوم الثاني على التوالي أكبر ارتفاع يومي في الوفيات جراء فيروس كورونا، ليتخطى إجمالي عدد حالات الوباء في المملكة الـ100 ألف.

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