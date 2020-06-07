شكرا لقرائتكم خبر عن انباء عن اسرى يمنيين في قبضة الجيش الليبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طبقا لما نقله موقع ابابيل نت اليمني فقد اظهر مقطع "فيديو" متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لمسؤولين في الجيش اليمني وهم يحققون مع مرتزقة من اليمن ارسلتهم تركيا للقتال في ليبيا.

وحسب الفيديو المتداول لعناصر الجيش الليبي التابع لخليفة حفتر، وهم يهينون ويحققون مع عدد من الأسرى، قال أحدهم انه من تعز اليمن.

Advertisements

وقال الكاتب والباحث السياسي اليمني أحمد الصوفي، "‏ارسال مرتزقة يمنيين من تركيا الى ليبيا يضع الكثير يضع انشقاق توكل كرمان عن التجمع اليمني للاصلاح في مواجهة عاصفة من التساؤلات اهمها كيف يحرم توكل من مخزونه البشري حتى لا يخسر حربه في اليمن، الغريب اصرار المرتزقة في اعترافاتهم الزعيم انهم من اليمن من تعز هل تعز شفرة توكل مع الوفاق".

في حين علق النشطاء في اليمن على ذلك وقالوا، "أسرى من تعز في ليبيا،

مرتزقة الإخوان في اليمن وتعز تركوا البعراره للحوثي وذهبوا ليبيا لتحريرها من ابنائها هؤلاء جنود حمود المخلافي في معسكر يفرس".

(21) تويتر فواز سلام على تويتر: "من تعز أيش الذي وداكم ليبيا ياهين قاتلو #الحوثي في البعراره وحرقو الطربال وفكو الحصار المفروض عليكم حرر بلادكم من مجوس ايران لعنة الله عليه حزب وعلى من ساندهم ظحو بخيرت شباب اليمن ...