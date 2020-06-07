شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء خطاب لإيفانكا ترامب بعد حادثة فلويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت مجموعة مدارس في ولاية كانساس إلغاء خطاب لابنة الرئيس الأمريكي ايفانكا ترامب كان مخططا له ضمن فعالية خاصة بتخريج دفعة من الطلاب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة الانتقادات الموجهة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية طريقة إدارته لأزمة الاحتجاجات التي أندلعت بعد مقتل المواطن جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية.

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وأوضح المسئولون بالمدارس التابعة لجامعة ويتشيتا، أن إلغاء خطاب إيفانكا ترامب، أغضب إيفانكا ترامب، حيث كتبت إيفانكا عبر حسابها بموقع " تويتر "، معبرة من خلالها عن خيبة أملها لما وصفته بـ" تراجع الثقافة وتغليب التمييز في وجهات النظر ".

وأحدث الإعلان عن مشاركة ابنة ترامب في حفل التخرج انتقادات لاذعة للمدارس، حيث أرسلت الأستاذة المساعدة لكلية الإعلام في ولاية ويتشيتا برسالة للقائمين على المدارس، تطالبهم بإلغاء خطاب إيفانكا، حيث قال رئيس جامعة ولاية ويتشيتا إن توقيت مشاركة إيفانكا في الحفل لم يكن موفقا ".