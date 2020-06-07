شكرا لمتابعة خبر عن يمنيين يعثرون على جثة طبيب اجنبي في مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر سكان محليون، الأحد، على جثة طبيب أوزبكستاني يعمل في مستشفى حريب العام، ملقية في أحد أحياء المديرية جنوب شرق محافظة مأرب.

وقال مصدر طبي، إن جراح العظام شوخرت ببوييف، عُثر على جثته أمام سكنه في أحد أحياء مدينة حريب ونقلت على متن سيارة إسعاف تابعة لمكتب الصحة إلى عاصمة المحافظة.

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وأوضح أن السلطات الصحية في مدينة مأرب قامت بأخذ عينات من الجثة لإجراء الفحوصات الخاصة بحالات الاشتباه بفيروس كورونا.

وأضاف إن الطبيب كان يمارس عمله طوال الأيام السابقة بشكل طبيعي في المستشفى ولم تظهر عليه أي أعراض، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق لمعرفة أسباب الوفاة