شكرا لمتابعة خبر عن ايقاف الحوالات المالية بين المحافظات المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية ان محلات الصرافة بالعاصمة المؤقتة عدن بدأت اليوم الاحد برفض ارسال واستقبال الحوالات المالية من المحافظات المحررة الى المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين بسبب فوارق الصرف الكبيرة بين صنعاء وعدن.

وحسب المصادر ان غالبية محلات الصرافة العاملة في عدن امتنعت عن التحويل الى المحافظات الخاضعة للحوثيين.

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وارجع السبب الى ذلك هو فارق الصرف بين المناطق الخاضعة للحوثيين والشرعية.

واضاف ان سعر الصرف في عدن السعودي ب186والدولار ب703 فيما المحافظات الخاضعة للحوثيين السعودي ب١٦٨ والدولار ب668.

وتابع قائلا رفضنا الحوالات ابتداءا من اليوم سواءا استلام الحوالات وارسالها من عدن الى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين بسبب فوارق الصرف .