معارك عنيفة وهجوم مباغت لقوات الشرعية وانباء عن السيطرة على عدة مواقع ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - نفذت قوات الاصلاح صباح اليوم الاحد هجوم مباغت واسع النطاق استهدف تجمعات قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بمختلف أنواع الأسلحة سيطرت فيه قوات الشرعبة على مشارف مدينة جعار والدرجاج والمخزن وجبل خنفر بعد انسحاب تكتيكي لقوات الانتقالي . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) غدا ً السبت : محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وقالت مصادر ان الخسائر البشرية والمادية للطرفين وبحسب المصدر تم إعطاب 13 طقم و مدرعات تابعة للإنتقالي ووقوع 31 في الأسر . ولم يصرح الانتقالي الجنوبي حول صحة هذة المعلومات أو ينفيها .

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