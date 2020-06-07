شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن متحديا زوجها...أمير سعودي في عمر ال 19 يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300000$ كتعبيرا عن حبه لها...(شاهد الصور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الممثلة المصرية ياسمين صبري الجدل في صورة نشرتها يوم أمس عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تقود سيارتها.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، فيما لفت إنتباه الكثيرون ساعة اليد التي ترتديها، ليتبيّن لهم أنها ساعة باهظة الثمن يصل سعرها إلى 29 ألفاً و400 دولاراً، فهي من مصنوعة من الاستانلستيل المقاوم للصدأ، أما الساعة نفسها فهي مرصعة بالماس والذهب الأبيض. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * قناة MBC تدفع للفنان محمد رمضان خمسة مليون وتبث حلقته في برنامج "رامز مجنون رسمي" ..شاهد كيف كانت ردة فعله، وكيف انتقم منه رامز جلال بعقاب شديد.. فيديو * متحديا زوجها...أمير سعودي في عمر ال 19 يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300000$ كتعبيرا عن حبه لها...(شاهد الصور). * تسريب صور عارية لاميرة كويتية وهي بين احضان حبيبها.. شاهد * بعد انتشار زواجها سرا من رجل أعمال سعودي.. نيللي كريم بأنوثة طاغية تنشر صورها عارية على الساحل..(شاهد الصور) * حليمة بولند تتعرض لكارثة ليس لها مثيل.. احترق جسدها كاملا وذهب جمالها الخارق.. شاهد * هل تذكرون الفنانة جانيار حسن التي لعبت دور "بنت ابو ظافر" في مسلسل باب الحارة.. شاهدو الفضيحة الجديدة التي نشرتها على حسابها.. ارتدت ملابس فاضحة وكشفت عن مناطقها الحساسة.. (صور) Advertisements * لقطات فاضحة من برنامج "رامز مجنون رسمي" اخفتها قناة MBC على المشاهدين.. رامز جلال يحتضن فنانة مشهورة من الخلف والاخيرة تصرخ "طلقني".. شاهد * هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة.. شاهدو فضيحتها بين الأشجار.. كل شيء على الطبيعة أحلى.. "صور" * هل تذكرون الفنان عمرو دياب.. شاهدو ابنته الشابة ملكة جمال الكون.. لن تصدقو ان هذا الجمال موجود على الارض.. (صور) * شاهدو كيف اصبح شكل الفنانة ياسمين صبري وهي حامل.. (صور) * هل تذكرون الفنانة "رانيا يوسف" التي ظهرت بالافلام الإباحية للمخرج خالد يوسف.. شوف فضيحتها الجديدة التي نشرتها على حسابها متحدية الجميع * عاجـــل: سلطان عمان يتخذ قرارًا جريئ ومفاجئ لأول مرة في تاريخ السلطنة، ودولي الخليج يضعون ايديهم على قلوبهم ويترقبون القادم • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تتحدث ان تلك الساعة اهداها اميرا سعودي مراهق للفنانة ياسمين صبري.

يشار إلى أن صبري كانت شاركت خلال الموسم الرمضاني الفائت في بطولة مسلسل "فرصة ثانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر متحديا زوجها...أمير سعودي في عمر ال 19 يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300000$ كتعبيرا عن حبه لها...(شاهد الصور). لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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