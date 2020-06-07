شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد انتشار زواجها سرا من رجل أعمال سعودي.. نيللي كريم بأنوثة طاغية تنشر صورها عارية على الساحل..(شاهد الصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد انتشار شائعة زواجها سرا من رجل الأعمال عمر إسلام صديق الفنان المصري عمرو دياب، تحاول الممثلة المصرية نيللي كريم قضاء وقتاً ممتعاً على شاطئ البحر، خاصة بعد انشغالها في تصوير مسلسلها "بـ 100 وش" الذي عرض في رمضان 2020.

ونشرت نيللي كريم صورا لها عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال استمتاعها على شاطئ البحر.

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ويشار الى أن نيللي كريم قد ردّت على شائعة زواجها من رجل الأعمال عمر إسلام في حفل عائلي حضره عدد قليل من الأقارب داخل فيلا العريس بمدينة الجونة في البحر الأحمر، بتصريحات لجريدة الوطن المصرية وقالت: "لسه والله ولسه هعلن لما أتجوز".