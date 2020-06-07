شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صور طبيبه يمنية شابه تتصدر قائمة افضل وأشهر الأطباء الجراحين في العالم..والنجم الأول للسينما الهندية يتمني لو انه يمتلك مستشفيات لتعيينها على رأسها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. صور طبيبه يمنية شابه تتصدر قائمة افضل وأشهر الأطباء الجراحين في العالم..والنجم الأول للسينما الهندية يتمني لو انه يمتلك مستشفيات لتعيينها على رأسها

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