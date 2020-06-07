شكرا لمتابعة خبر عن بعد ان حاصرتهم كتيبة من القناصين .. مصدر ميداني بالقوات الحكومية يروي التفاصيل الكاملة لانسحاب الجيش من مدينة جعار.. ! وما علاقة طارق عفاش بذلك ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد ان حاصرتهم كتيبة من القناصين .. مصدر ميداني بالقوات الحكومية يروي التفاصيل الكاملة لانسحاب الجيش من مدينة جعار.. ! وما علاقة طارق عفاش بذلك ؟!

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ان حاصرتهم كتيبة من القناصين .. مصدر ميداني بالقوات الحكومية يروي التفاصيل الكاملة لانسحاب الجيش من مدينة جعار.. ! وما علاقة طارق عفاش بذلك ؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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