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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. الرئيس هادي يستدعي هذه الشخصية الاجتماعية والسياسية والبرلمانية إلى الرياض وقرار جمهوري خلال الساعات القادمة

افادت مصادر خاصة لموقع المشهد الدولي أن الرئيس عبدربه منصور هادي استدعاء المستشار عبدالعزيز جباري الى العاصمة السعودية الرياض ومن المرتقب صدور قرار جمهوري بتعيينه رئيسا للوزراء للمرحلة القادمة بعد الوصول الى تسوية مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وبحسب المصادر ان الاتفاق نص على تشكيل حكومة وحدة وطنية بشراكة مع جميع المكونات السياسية على ان يكون اسم رئيس الوزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية دون غيره وهو ما اتفق عليه الجميع.

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عاجل الرئيس هادي يستدعي هذه الشخصية الاجتماعية والسياسية والبرلمانية إلى الرياض وقرار جمهوري خلال الساعات القادمة

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المصادر أكدت أن الطائرة الرئاسية هبطت صباح اليوم في مطار القاهرة لنقل جباري إلى العاصمة السعودية الرياض حيث سيصدر قرار جمهوري مرتقب بتعيينه رئيسا للوزراء