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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. مدير أمن أبين يفجرمفاجأة ويتحدث عن كميات كبيرة من غنائم معركة اليوم"منها صوريخ حرارية"شاهد تفاصيل أكثر

اكد مدير امن محافظة ابين العميد علي الذيب الكازمي ان قوات الجيش والامن استولت على ٨٠ صاروخ حراري كانت بيد قوات داخل معسكر للحزام الامني قرب مدينة جعار. واكد الكازمي في تصريح صحفي مساء الاحد ان قوات الجيش والامن تلقت معلومات تفيد بتخزين الانتقالي ل٨٠صاروخ حراري بمعسكر سيود. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد.. صور طبيبه يمنية شابه تتصدر قائمة افضل وأشهر الأطباء الجراحين في العالم..والنجم الأول للسينما الهندية يتمني لو انه يمتلك مستشفيات لتعيينها على رأسها بعد ان حاصرتهم كتيبة من القناصين .. مصدر ميداني بالقوات الحكومية يروي التفاصيل الكاملة لانسحاب الجيش من مدينة جعار.. ! وما علاقة طارق عفاش بذلك ؟! Advertisements عاجل الرئيس هادي يستدعي هذه الشخصية الاجتماعية والسياسية والبرلمانية إلى الرياض وقرار جمهوري خلال الساعات القادمة عاجل ورد قبل قليل .. تغير مفاجئ في سير معركة أبين والجيش يصدر البيان رقم" 2" وردنا الان.. أعلى مجلس علمي في فرنسا يزف خبرا مبشرا بخصوص فيروس كورونا .. لا داعي للقلق بعد اليوم إنشقاق قائد عسكري كبير في «الإنتقالي» وانضمامه لـ «الشرعية» عقب حضوره إجتماع سري في «حديبو» رأسه عميد إماراتي (اسماء) واوضح الكازمي ان العملية تمت بتعاون من وصفهم بالشرفاء داخل الحزام الامني. واشار الكازمي الى ان قوات الجيش نقلت الاسلحة الى مواقع الجيش بشقرة.

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