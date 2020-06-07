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صنعاء - ياسمين الخيامي - حكومة الحوثيين تصدر توجيه هام انتظره جميع المواطنين في العاصمة صنعاء .. إليكم التفاصيل

أصدرت نيابة البحث والأمن التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، اليوم الأحد، توجيه لمكتب الصحة العامة بالأمانة، بشأن المستشفيات التي ترفض استقبال جميع الحالات المرضية، من بينها حالات كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لموقع “المسيرة نت” التابع للحوثيين، فإن وكيل نيابة البحث في العاصمة صنعاء، القاضي صارم الدين مفضل، وجه مدير مكتب الصحة بالأمانة، موافاة النيابة بأسماء المستشفيات والمنشآت الطبية التي ترفض استقبال المرضى، أو تفرض عليهم رسوم باهظة.

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