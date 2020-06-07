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صنعاء - ياسمين الخيامي - إنتكاسة سريعة للجيش الوطني والإنتقالي يستعيد " المخزون " و " جعار " بهجوم مضاد بعد ساعات من السيطرة عليها .. (تفاصيل )

تمكنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، من استعادة مواقع من قبضة الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بعد ساعات من سيطرة الأخير عليها في محافظة أبين جنوب البلاد. وأبلغت مصادر عسكرية، بأن القوات الحكومية انسحبت من المواقع التي سيطرت عليها اليوم على مشارف منطقة "المخزن" و"جعار" إلى منطقتي "الدرجاج" و"الطرية" شمالي زنجبار عقب هجوم مضاد من قوات "الانتقالي". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد.. صور طبيبه يمنية شابه تتصدر قائمة افضل وأشهر الأطباء الجراحين في العالم..والنجم الأول للسينما الهندية يتمني لو انه يمتلك مستشفيات لتعيينها على رأسها بعد ان حاصرتهم كتيبة من القناصين .. مصدر ميداني بالقوات الحكومية يروي التفاصيل الكاملة لانسحاب الجيش من مدينة جعار.. ! وما علاقة طارق عفاش بذلك ؟! Advertisements عاجل الرئيس هادي يستدعي هذه الشخصية الاجتماعية والسياسية والبرلمانية إلى الرياض وقرار جمهوري خلال الساعات القادمة عاجل ورد قبل قليل .. تغير مفاجئ في سير معركة أبين والجيش يصدر البيان رقم" 2" وردنا الان.. أعلى مجلس علمي في فرنسا يزف خبرا مبشرا بخصوص فيروس كورونا .. لا داعي للقلق بعد اليوم إنشقاق قائد عسكري كبير في «الإنتقالي» وانضمامه لـ «الشرعية» عقب حضوره إجتماع سري في «حديبو» رأسه عميد إماراتي (اسماء) في السياق نفسه، قال ناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين، بقوات المجلس الانتقالي، محمد النقيب، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "القوات ‏طردت العناصر الإرهابية الإخوانية المتسللة من الدرجاج والمخزن والجبال المحيطة ويجري ملاحقتها في أطراف وادي سلا". وأكد أن "الوضع تحت السيطرة وكما كان في حالته السابقة".

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