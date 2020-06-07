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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. الجيش الوطني يدخل القصر الرئاسي وقيادات الانتقالي في الأسر (الأسماء)

أكدت مصادر خاصة لـ يمن تايم ان الجيش الوطني تمكن من السيطرة ودخول القصر الرئاسي بمديرية جعار بمحافظة أبين جنوب اليمن .

وتأتي هذه المعلومات في وقت أكدت فيه قيادات عسكرية أخرى أسر قيادات الانتقالي ابوبكر العنشلي ابن عم اوسان العنشلي والعشرات من مليشيات الإنتقالي في هذه اللحظات في جعار . وفي السياق أصدرت قيادة الجيش الوطني في محوري عتق وأبين جاء فيه :

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تمكن ابطال قواتنا المسلحة صباح اليوم الاحد من تنفيذ هجوم واسع النطاق استهدف تجمعات ميلشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا.

وتابع البيان الذي حصل عليه يمن تايم : بفضل الله وتمكينه ونصره حققت قواتنا تقدما ميدانيا كبيرا تمكنت من خلاله من تجاوز تحصينات ميلشيات الانتقالي في محيط مدينة جعار والدرجاج والمخزن.

وبعد اشتباكات عنيفة وبمساعدة الشرفاء من ابناء مناطق جعار ومحيطها تمكنت قواتنا من السيطرة التامة والشاملة على مدينة جعار والدرجاج والمخزن وجبل خنفر.

وخلال معركة اليوم الاحد تمكنت قواتنا من اعطاب ??طقم و? مدرعات تابعة للميليشيات الانقلابية وتم اسر ?? من عناصر المليشيات.

ان قواتنا وهي تزف بشرى الانتصار العظيمة هذه تؤكد حرصها الشديد على سلامة المدنيين وتقدمها صوب عاصمة محافظة ابين زنجبار. يا ابناء شعبنا العظيم وياجنود جيشنا الميامين ان انتصاركم الذي حققتموه اليوم لهو درس سيسجل تاريخيا وفيه نعلن للعالم اجمع ان اليمن عصية على كل المؤامرات.