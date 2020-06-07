شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. الحكومة اليمنية تدخل رسمياً على خط الأزمة الليبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحب الحكومة اليمنية ترحّب بالمبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة بين الأطراف في ليبيا والوصول الى تسوية سياسية شاملة.

أكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية(سبأ) نسخة منه، دعمها للأشقاء في ليبيا من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للازمة الليبية وفقا للقرارات الأممية والشرعية الدولية وتحت مظلة الأمم المتحدة حتى يعم الأمن والاستقرار والسلام ليبيا.

وفي مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع رئيس مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح، وحفتر، قال السيسي إنه اتفق مع الاثنين على طرح “مبادرة سياسية” لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأضاف أن المبادرة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من صباح الإثنين 8 يونيو/حزيران الجاري.

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كما تطرح المبادرة تنظيما جديدا لشكل مجلس النواب والمجلس الرئاسي، وطريقة تمرير الدستور.

والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية “دروب النصر” لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

ولاحقا، أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة “بويرات الحسوان”، التي تبعد 95 كم عن المدينة.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً.