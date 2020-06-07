شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يسحب الحرس الوطني ويُهدد المشاغبين: "بإمكانهم العودة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن سحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، معتبراً أنّ الوضع صار تحت السيطرة.

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وكتب ترمب على تويتر "أصدرت الأمر للتو إلى حرسنا الوطني بالشروع في الانسحاب من العاصمة واشنطن بعدما صار كل شيء تحت السيطرة".

كما أضاف أنّهم سينسحبون "ولكن بإمكانهم العودة سريعا إذا اقتضى الأمر. فالمتظاهرون كان عددهم أقل بكثير أمس عما كان متوقعا" كما ذكر.