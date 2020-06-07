شكرا لقرائتكم خبر عن عضوان الأحمري يكشف الرسالة وراء مبادرة مصر في ليبيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد الكاتب عضوان الأحمري بالمبادرة المصرية لوقف القتال في ليبيا، موضحًا أنها رسالة لتركيا. وقال "الأحمري" عبر "تويتر" : "مبادرة مصر لوقف الاقتتال في ليبيا يأتي ضمن دورها الذي غابت عنه لظروف كثيرة الفترة الماضية. الترحيب العربي والمباركة الدولية للمبادرة المصرية، هي رسالة لتركيا و إيران وغيرهما، أن القفز على الجغرافيا وعامل اللغة والتاريخ لا يمكن أن يدوم، حتى لو تواطأ معه بعض المتنفعين".

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