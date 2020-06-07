شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط نائب بنجالي في الكويت بعد اتهامه بغسيل الأموال والاتجار بالبشر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على نائب بنغالي، بعد اتهامه بعدة جرائم، بينها غسيل أموال والاتجار بالبشر.

وتبين أنه تم اعتقال النائب من منزله في منطقة مشرف في محافظة حولي، حيث تلقى نبأ اعتقال النائب البنغالي من برلمان بلاده وأنه بدأ بالتواصل مع السلطات الكويتية للحديث بهذا الشأن.

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ومن جانبه، أوضح اللواء المتقاعد والخبير العسكري، حمد السريع، أن سبعة عمال بنغاليين اعترفوا ضد النائب وهو صاحب شركة خدمات نظافة، يظهر أنهم دفعوا مبالغ مالية مقابل إدخالهم إلى الكويت.

ولفت اللواء المتقاعد إلى أنها تمت إحالة النائب إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر، ويجري استكمال التحقيق مع العديد من العمالة التي دخلت الكويت على كفالة الشركة.