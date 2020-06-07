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العثور على جثة طبيب أجنبي في مأرب

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اليمن العربي - حريب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

العثور على جثة طبيب أجنبي في مأرب

الخليج 365 - حريب

عثر سكان محليون، الأحد، على جثة طبيب أوزبكستاني يعمل في مستشفى حريب العام، ملقية في أحد أحياء المديرية جنوب شرق محافظة مأرب.

 

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وقال مصدر طبي، إن جراح العظام شوخرت ببوييف، عُثر على جثته أمام سكنه في أحد أحياء مدينة حريب ونقلت على متن سيارة إسعاف تابعة لمكتب الصحة إلى عاصمة المحافظة.

 

وأوضح أن السلطات الصحية في مدينة مأرب قامت بأخذ عينات من الجثة لإجراء الفحوصات الخاصة بحالات الاشتباه بفيروس .

 

وأضاف إن الطبيب كان يمارس عمله طوال الأيام السابقة بشكل طبيعي في المستشفى ولم تظهر عليه أي أعراض، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق لمعرفة أسباب الوفاة

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