تعرف من هو عبدالفتاح الجماجم التي اعتقلته قوات المجلس الانتقالي في العاصمة الموقتة عدن ليلة امس

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عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت قوات الحزام الامني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي مساء امس في العاصمة المؤقتة عدن الناشط في الحراك الجنوبي عبدالفتاح الجماجم. وكشفت مصادر محلية عن قيام 5 اطقم امنية باغلاق الطريق المؤدي الى حي الميدان بكريتر من شارع اروى. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) غدا ً السبت : محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) Advertisements مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واضافت المصادر عن قيام القوات بفرض حصار على منزل عبد الفتاح الجماجم مانعين المواطنين من المرور او الاقتراب من منزله. ولفتت المصادر ان جميع المحلات التجارية الواقعة بحارة جماجم اغلقت ابوابها وتمت المداهمة واعتقال الجماجم واقتياده الى التواهي. ويتهم ناشطون بأن القيادي في الحراك الجنوبي عبدالفتاح الجماجم تلقى تدريبات في ايران كما يتهمونه بالوقوف خلف عدة عمليات اغتيال في عدن. ويأتي اعتقال الجماجم عقب اغتيال المصور في وكالة انباء فرنسية نبيل القعيطي.

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