شكرا لمتابعة خبر عن قوات الشرعية : تسيطر على معسكر "سويد" التابع للمجلس لانتقالي في محافظة ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، السيطرة على معسكر جديد لفصائل الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين، جنوب اليمن.

ونقل موقع "يمن شباب نت"، عن مصادر اسماها بالخاصة، أن قوات الجيش سيطرت صباح اليوم الاحد على معسكر (سويد) التابع لقوات الحزام الأمني، في محيط منطقة الطرية، بعد عملية مباغتة تكبدت فيها عناصر الانتقالي خسائر فادحة.

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وأفادت المصادر، أن قوات الجيش سيطرت على جبال استراتيجية مطلة على جعار، مشيرة إلى أن قوات الجيش تجاوزت في عمليتها الجديدة الجبل الاسود.

وأوضحت المصادر أن "المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانتقالي، إضافة إلى استعادة قوات الجيش ٦ اطقم وقاعدة صواريخ حرارية ومعدات ثقيلة، وإعطاب طقمين وأسر 15 من مسلحي الانتقالي"، وانسحاب عناصر الانتقالي تجاه جعار.

ومنذ قرابة شهر، تشهد محافظة أبين معارك متقطعة بين القوات الحكومية المعترف بها دوليا من جهة، وفصائل المجلس الانتقالي من جهة أخرى، بعد رفض الأخير تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض.