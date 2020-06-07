شكرا لمتابعة خبر عن وفاة 5 اشخاص من اسرة واحدة جراء اصابتهم كورونا في مدينة المكلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي خمسة اشخاص من اسرة واحدة بفيروس كورونا في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت .

وقال مصدر إن أحدى الأسر في منطقة ديس المكلا توفي أحدى افراد الاسرة وهو رجل كبير بالسن في التاسع والعشرون من شهر رمضان وبعده بيوم واحد توفي رجل اخر من نفس الاسرة في اخر ايام الشهر المبارك .

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واضاف المصدر انه وفي ثاني ايام عيد الفطر المبارك توفيت زوجة الرجل الذي رحل في اخر ايام الشهر الفضيل.

واكد المصدر ان اغلب افراد الاسرة تم نقلهم بعدها الى المحجر الصحي في منطقة فلك بالمكلا الا انه ومع وصولهم بتاريخ الثاني من شهر يونيو الحالي توفيت احدى افراد الاسرة وهي امراة كبيرة بالسن ويوم امس الخامس من شهر يونيو توفي شاب من هذه الاسره .

واختتم المصدر قوله انه لايزال ثلاثة من افراد الاسرة في المحجر الصحي بفلك في المكلا.

ودعا مسؤول بمكتب صحة ساحل حضرموت الجميع الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية وتبليغ الجهات المختصة في حال ظهور أي عرض من اعراض الاصابة بكورونا.

مؤكدا ان كورونا مرض مثل كل الامراض وليس عيبا حتى يتم اخفائه عن الجهات المختصة او المجتمع .