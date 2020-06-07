شكرا لمتابعة خبر عن قوات الجيش الوطني .. تسيطر على مواقع جديدة شرق العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الجيش الوطني، اليوم الاحد، بدعم من التحالف العربي، على مناطق جديدة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء .

وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة العميد محمد مشلي، "إن قوات الجيش الوطني مدعومة بتحالف دعم الشرعية تمكنت اليوم من التقدم أكثر من 11 كيلومترا وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية التي كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرق صنعاء" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية .

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وأضاف أنه "استعادوا ثلاث عربات عسكرية من نوع bmb وعدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة من جماعة الحوثي، فيما دمرت مدفعية الجيش وطيران التحالف 8 أطقم قتالية تابعة لجماعة الحوثيإلى جانب تعزيزات أخرى كانت في طريقها إلى المنطقة".