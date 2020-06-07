مليشيا الحوثي تقصف القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية ومزارع المواطنين في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بقذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة. Advertisements وأفادت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي أمطرت القرى السكنية والمزارع في مناطق متفرقة من الجبلية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عنيف. وأضافت المصادر ان عمليات استهداف هستيري بعيار 14,5 وعيار 12.7 ومعدل البيكا طالت منازل المواطنين من قبل الحوثيين. ووفقاً للمصادر، فقد آثار القصف والإستهداف الحوثي حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين في منازلهم. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها بشكل يومي وبمختلف الوسائل بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين، في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة.

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