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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى من المليشيات جراء انفجار عبوة ناسفة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
قتل وجرح عدد من مليشيا الحوثي، جراء انفجار عبوة ناسفة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وبحسب مصادر محلية، أدى انفجار عبوة ناسفة الى مقتل عناصر من مليشيات الحوثي وجرح آخرين بالقرب من منطقة بيت مغاري التابعة لمديرية حيس جنوب الحديدة.
وأفادت مصادر ميدانية عسكرية أن العناصر الحوثية كانت تحاول زراعة العبوة في إحدى الطرق العامة الا أنها انفجرت وأدت الى مصرع وجرح عدد منهم.
وتستمر مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في زراعة الألغام والعبوات الناسفة في طرق ومزارع المواطنين في الساحل الغربي ما تسبب بسقوط ضحايا مدنيين وحرمان الكثير من الأهالي من العودة إلى قراهم ومزارعهم.
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