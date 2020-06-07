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اللواء الزبيدي يلتقي مسؤولين في بعثة المملكة المتحدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الأحد، في مقر إقامته بالعاصمة الرياض، مسؤولين من بعثة المملكة المتحدة، على رأسهم نائب رئيس البعثة السيد سيمون سمارت، والملحق السياسي السيد جيمس ويتلي.

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وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الراهن في بلادنا .

وأكد اللواء الزبيدي مجدداً على موقف المجلس الدائم تجاه دعم السلام والاستقرار .. مشدداً على أولوية معالجة الملف الإنساني والخدماتي، علاوة على حل الملف السياسي وفقاً للمستجدات على الأرض.

حضر اللقاء الوفد التفاوضي المرافق لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة الرئاسة رئيس وحدة شؤون المفاوضات، وعلي الكثيري عضو هيئة الرئاسة، وعبدالرحمن اليافعي عضو هيئة الرئاسة، ومحمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، وعادل الشبحي ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية.  

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