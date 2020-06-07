- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء الزبيدي يلتقي مسؤولين في بعثة المملكة المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020
التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الأحد، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مسؤولين من بعثة المملكة المتحدة، على رأسهم نائب رئيس البعثة السيد سيمون سمارت، والملحق السياسي السيد جيمس ويتلي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الراهن في بلادنا .
وأكد اللواء الزبيدي مجدداً على موقف المجلس الدائم تجاه دعم السلام والاستقرار .. مشدداً على أولوية معالجة الملف الإنساني والخدماتي، علاوة على حل الملف السياسي وفقاً للمستجدات على الأرض.
حضر اللقاء الوفد التفاوضي المرافق لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة الرئاسة رئيس وحدة شؤون المفاوضات، وعلي الكثيري عضو هيئة الرئاسة، وعبدالرحمن اليافعي عضو هيئة الرئاسة، ومحمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، وعادل الشبحي ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء الزبيدي يلتقي مسؤولين في بعثة المملكة المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.