- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.
وأفادت مصادر محلية في حيس عن قيام عناصر الحوثيين بإطلاق وابل من نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب منازل المواطنين والتجمعات السكانية في المديرية.
وأضافت المصادر ان النيران الحوثية تسببت باقلاق السكينة العامة وخلفت حالة من الخوف والرعب بين المواطنين الآمنين في منازلهم.
وتشهد الأحياء السكنية في مديرية حيس استهداف بشكل يومي من مليشيات الحوثي مما تسببت في سقوط المئات من الشهداء والجرحى، في ظل صمت وتخاذل أممي مريب.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.