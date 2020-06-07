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مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

الحديدة - الخليج 365 

أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

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 وأفادت مصادر محلية في حيس عن قيام عناصر الحوثيين بإطلاق وابل من نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب منازل المواطنين والتجمعات السكانية في المديرية. 

وأضافت المصادر ان النيران الحوثية تسببت باقلاق السكينة العامة وخلفت حالة من الخوف والرعب بين المواطنين الآمنين في منازلهم. 

وتشهد الأحياء السكنية في مديرية حيس استهداف بشكل يومي من مليشيات الحوثي مما تسببت في سقوط المئات من الشهداء والجرحى، في ظل صمت وتخاذل أممي مريب.  

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