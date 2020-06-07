شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لحج .. تشكيل لجنة من السلطة المحلية والقطاع الخاص لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020 أقر اجتماع عقد بمحافظة لحج، اليوم، برئاسة المحافظ اللواء الركن أحمد تركي، تشكيل لجنة من السلطة المحلية والقطاع الخاص لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا.

واشاد المحافظ خلال اجتماعه بممثلي القطاع الخاص التجاري الصناعي الاستثماري بالمحافظة، بدور رجال الاعمال ورؤوس الأموال، في مساندة جهود السلطة المحلية لمواجهة فيروس كورونا..مؤكدا أهمية المساهمة المجتمعية لدعم القطاع الطبي لمواجهة هذا الوباء. وبحث الإجتماع إشراك رؤوس الأموال الاقتصادية العاملة بمحافظة لحج ، في الآليات العملية الخاصة بالتصدي الحكومي لوباء ڤايروس " كورونا " المستجد ، " كوڤيد ــ 19 " ، و توليفة جائحة أمراض الحُميَّات بالمحافظة .

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