تدشين المرحلة الثانية من حملة التوعية بكورونا في مأرب 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب ،اليوم، المرحلة الثانية من حملة التوعية الميدانية حول فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، والتي ينفذها مكتب الصحة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.



واوضح مدير عام مكتب الصحة الدكتور عبدالعزيز الشدادي ،ان حملة التوعوية التي تستمر اسبوع ،تستهدف كافة مديريات المحافظة وينفذها 97 فريقا توعويا مشاركا فيه عمال متطوعين تابعين للمكتب وعمال صندوق النظافة والتحسين وطلاب وطالبات من جامعة اقليم سبأ، حيث سيقومون بتوزيع الى جانب مشاركة 60 سيارة تحمل مكبرات الصوت لنشر التوعية المجتمعية حيث تجوب الشوارع والقرى والتجمعات السكانية وتبث الفلاشات التوعية عن فيروس كورونا واعراضه وكيفية الوقاية منه.

واشار الشدادي الى ان فرق التوعية خلال اسبوع الحملة سيقومون بتوزيع 29 الف ملصق توعوي في مختلف الاماكن والتجمعات والمنازل وغيرها من الاماكن المستهدفة من اجل رفع الوعي المجتمعي بالفيروس واعراضه وكيفية الوقاية منه الى جانب آليات عمل الفرق الصحية للاستجابة لهذا المرض وكيفية تواصل المواطنين معها في حالة اشتباه باعراض كورونا.