الجيش يسيطر على مواقع جديدة في مديرية نهم شرق صنعاء 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

سيطرت قوات الجيش الوطني، اليوم الاحد، بدعم من التحالف العربي، على مناطق جديدة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء .



وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة العميد محمد مشلي، "إن قوات الجيش الوطني مدعومة بتحالف دعم الشرعية تمكنت اليوم من التقدم أكثر من 11 كيلومترا وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرق صنعاء" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية .

وأضاف أنه "استعادوا ثلاث عربات عسكرية من نوع bmb وعدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة من الميليشيات، فيما دمرت مدفعية الجيش وطيران التحالف 8 أطقم قتالية تابعة للميليشيات إلى جانب تعزيزات أخرى كانت في طريقها إلى المنطقة".