"مسام" ينتزع 852 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" 852 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري زرعتها الميليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً.



واوضح المركز في بيان له ، بانه الالغام التي انتزعها بينها لغمين اثنين مضادة للأفراد، و 150 لغمًا مضادة للدبابات و 700 ذخيرة غير متفجرة .

وأشار الى ان إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 168,155 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.