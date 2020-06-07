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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذمار.. مليشيا الحوثي تختطف مواطنا وثلاثة من أطفاله في عتمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020
الخليج 365 ـ ذمار
أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية على اختطاف مواطن وثلاثة من أطفاله بعد اقتحام منزلهم في مديرية عتمة غربي محافظة ذمار.
وقالت مصادر محلية، إن حملة حوثية تتكون من ثلاث عربات عسكرية يقودها المشرف الأمني المدعو "أبو أشرف السماوي" اقتحمت منزل المواطن "عبده الحاج محمد" الكائن في قرية الشرم السافل بمديرية عتمة يوم الجمعة.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيات أقدمت خلال عملية الاقتحام على نهب المنزل والعبث بمحتوياته واختطاف المواطن "عبده الحاج محمد" مع ثلاثة من أطفاله واقتادتهم إلى جهة غير معروفة.
وكانت المليشيات الحوثية اختطفت في وقت سابق عدداً من أهالي قرية الشرم السافل بتهم موالاة الحكومة الشرعية.
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