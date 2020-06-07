البحسني يناقش تأمين الحركة الملاحية من ميناء المكلا إلى أرخبيل سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم بمكتبه بالمكلا، اجتماعاً لمناقشة تأمين وسلامة الحركة الملاحية لعباري النقل من ميناء المكلا إلى أرخبيل سقطرى، وحركة العباري في عرض بحر العرب.

Advertisements

وخلال الاجتماع الذي حضره مدير عام مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، وقائد قوات خفر السواحل المقدم سالم النموري، ومدير عام مكتب النقل بالساحل سعيد باوزير، ومدير جمارك ميناء المكلا حبشي نصيب، وقيادة كتيبة حماية الميناء ووكلاء الشحن إلى أرخبيل سقطرى، أكد المحافظ البحسني على أهمية إيلاء عباري النقل اهتماماً خاصاً لضمان سلامة المواطنين المسافرين والبضائع إلى جزيرة سقطرى، مشدداً على رفع مستوى الأمان والسلامة ورفع كفاءة العباري والسفن وتوفير وسائل اتصالات للتواصل مع خفر السواحل في عمق عرض البحر.

وبحث محافظ حضرموت توفير وسائل نقل بحرية حديثة بمواصفات سلامة عالية لنقل المواطنين، مقترحاً بأن يتم توفير وسائل اتصال لقوات خفر السواحل في عمق البحر يصل مداها إلى جزيرة سقطرى لتتبع حركة العباري والسفن من مغادرتها إلى وصولها.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع العباري والسفن غير الملتزمة بإجراءات السلامة، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد العباري والسفن غير الملتزمة بإجراءات السلامة وغير المؤهلة والحاملة لبضائع فوق طاقتها، ومنعها من مغادرة الموانئ حتى تلتزم بكافة إجراءات السلامة لضمان سلامتها وسلامة وصول ركابها إلى سقطرى بأمان.