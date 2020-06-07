البحسني يبحث مع "نهد التنموية" دعم متضرري المديريات الغربية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020
الخليج 365 - المكـلا
التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم بمكتبه بالمكلا، قيادة مؤسسة نهد التنموية، لإطلاعهم على الوضع المأساوي بالمديريات الغربية المتضررة من كارثة السيول الأخيرة.
واطلع المحافظ البحسني أعضاء مؤسسة نهد على الوضع العام في مديريات حجر وبروم ميفع ويبعث، جراء تضررها بمياه الأمطار والسيول الأسبوع الماضي، موضحاً حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول في الأرواح ومشاريع البنية التحتية والممتلكات الخاصة.
وأبدت قيادة مؤسسة نهد استعدادها لتقديم المواد الإغاثية والايوائية، لمساندة جهود السلطة المحلية بحضرموت ولتلبية نداء الواجب الإنساني للتخفيف عن الأسر المتضررة الوضع الصعب الذي تعيشه بعد الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول.
حضر اللقاء المدير التنفيذي للمؤسسة محمد منصور بن ثابت، والأمين العام للمؤسسة عادل مهنأ.
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