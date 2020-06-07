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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النقيب يكشف تفاصيل ما حدث في مدينة جعار بأبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020
أبين - الخليج 365
كشف المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة، محمد النقيب، تفاصيل ما شهدته مدينة جعار بمحافظة أبين .
وقال النقيب في تغريدات له بتويتر، "يحاول العدو كعادته تحقيق انتصارات اعلامية زائفة يستعيض بها ضعفه على الارض" .. مؤكداً أنه تم طرد العناصر الارهابية الاخوانية المتسللة من الدرجاج والمخزن والجبال المحيطة ويجري ملاحقتها في اطراف وادي سلا .
وأضاف أن الوضع تحت السيطرة وكما كان في حالته السابقة .. مشيراً إلى أن قيادة القوات الجنوبية الباسله تعاملت مع الموقف بحنكه وسريه عاليه وب ٣٠ دقيقه تم إبادة المتسللين واغتنام كميه كبيره من معداتهم وأسلحتهم والعمل جاري في الملاحقة .
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