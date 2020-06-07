شكرا لقرائتكم خبر عن “سدير فارما” تصدر توضيح بشأن عقار ” فافيبيرافير” لعلاج مصابي “كورونا” بالسعودية! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف شركة سدير فارما أن عقار فافيبيرافير (Favipiravir) لا يزال يخضع للدراسات السريرية اللازمة، للتأكد من فعاليته في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أنها بدعم من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعية تواصلت مع شركة “نشجيانغ هيسون الدوائية” المرخصة من شركة “فيوجي فيلم” التي تمتلك حق تسويق العقار، وقامت باستيراد الدواء للمملكة وتعبئته في مصنعها بمدينة سدير للصناعة والأعمال لاستخدامه في المملكة.
وأكدت الشركة في بيان اليوم الأحد، أن هذا العقار لا يزال يخضع للدراسات السريرية اللازمة،ولم يحصل بعد على موافقة الجهات الرسمية في المملكة لعلاج المرضى.
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