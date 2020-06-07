" لبنان ينتفض " للمطالبة بنزع سلاح ميليشيا حزب الله

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت بيروت، مواجهات عنيفة بين محتجين لبنانيين، وعناصر من أنصار مليشيا حزب الله وحركة أمل، بعد أن أقدمت هذه العناصر بمهاجمة المحتجين في ساحة الشهداء وسط بيروت، مما أدى إلى تدخل قوات الجيش اللبناني. Advertisements وأفاد منظمون من الحراك بأن الاحتجاجات لا تطالب فقط بمعالجة الهموم المعيشية، إنما ستطالب، وللمرة الأولى، بنزع سلاح ميليشيا حزب الله. وأطلقت قوات الشغب قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما حاول الجيش الفصل بين متظاهرين ومناصرين لحزب الله وآخرين تابعين لحركة "أمل".

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