شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : لبنانيون يدهسون صور “حسن نصرالله” بالأقدام احتجاجا على التطاول على أم المؤمنين السيدة عائشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر غضب شديد يعم الشارع اللبناني بعد قيام مناصرين لحزب الله وحركة أمل بشتم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وأظهر المقطع قيام عدد من الشباب بدهس صورة حسن نصرالله زعيم الحزب بالأقدام.

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وجابت مسيرات عددا من مناطق بيروت وصيدا وطرابلس في لبنان، احتجاجا على التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.

كما جابت مسيرات دراجات نارية منطقة الطريق الجديدة، احتجاجا على ما حصل وسط بيروت ورفضا لمضمون بعض الهتافات.

وحذر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري في تعليق على حادث شتم السيدة عائشة رضي الله عنها من قبل عناصر تابعة لحزب الله ، من مغبة الانجرار وراء تصرفات يمكن أن تهدد السلم الأهلي وتفسح المجال أمام الجهلة لإشعال الفتنة.

وقال الحريري: “إن أي تطاول على السيدة عائشة أمر مشين ومرفوض أصابنا جميعا في الصميم ويشكل إهانة لكل المسلمين دون استثناء وليس لطيف واحد من أطيافهم، وهو ما كان محل استنكار وإدانة عن أولي الأمر في السياسية ورجال الدين من إخوتنا في الطائفة الشيعية بمثل ما صدر عن أهل السنة ودار الفتوى تحديدا”.

وتابع الحريري: “ندائي إلى كافة الأهل والأحبة في كل المناطق أن نأخذ بدعوة دار الفتوى وتحذير جمهور المسلمين من الوقوع في فخ الفتنة المذهبية. لعن الله الفتنة ومن يوقظها” .