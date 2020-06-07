مأرب.. قتلى وجرحى من المليشيا بقصف للتحالف في حريب القراميش

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020 Advertisements الخليج 365 ـ مأرب شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 07/حزيران/2020، غارات على تجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية "حريب القراميش" تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية.

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