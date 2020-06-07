مصادر عسكرية جنوبية تنفي سيطرة مليشيا الإخوان على مدينة جعار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020 الخليج 365 - متابعات نفت مصادر عسكرية جنوبية صحة الأنباء المتداولة حول سيطرة مليشيا الإخوان على مدينة جعار في محافظة أبين.

Advertisements وقالت المصادر إن مجاميع مسلحة داخل المدينة حاولت إثارة الفوضى بالتزامن مع المواجهات المحتدمة في أطراف مديرية خنفر. وأكدت المصادر أن قوات المقاومة تعاملت مع تلك المجاميع بصورة سريعة وأن الوضع في المدينة عاد إلى طبيعته. وأكدت أن مدينة جعار، عاصمة مديرية خنفر، تحت سيطرة القوات الجنوبية.

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