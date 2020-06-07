اخبار الخليج / اخبار اليمن

التحالف يقصف معسكرا للمليشيا في محافظة الجوف

0 نشر
اليمن العربي ـ الجوف 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف معسكرا للمليشيا في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

التحالف يقصف معسكرا للمليشيا في محافظة الجوف

الخليج 365 ـ الجوف

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 07/حزيران/2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements

وقالت مصادر عسكرية إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة على أهداف حوثية داخل معسكر اللبنات في مديرية الحزم، مركز المحافظة.

وأضافت المصادر أن أعمدة الدجان الكثيف شوهدن تتصاعد من داخل المعسكر، في حين لم تتوفر معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات للحوثيين في عدد من المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف معسكرا للمليشيا في محافظة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا