البحسني يلتقي قيادة ائتلاف الخير لمناقشة آلية التدخل العاجل للمديريات الغربية المتضررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم بمكتبه بالمكلا، قيادة ائتلاف الخير للأعمال الإغاثية والانسانية، لمناقشة التدخلات العاجلة للمديريات الغربية المتضررة من كارثة السيول التي اجتاحت المحافظة الأسبوع الماضي وتضررت منها بشكل كبير المديريات الغربية.

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واستمع المحافظ البحسني من المدير التنفيذي لمؤسسة ائتلاف الخير فهمي منصور إلى أبرز التدخلات العاجلة التي ستنفذها ائتلاف الخير لمساندة جهود السلطة المحلية بالمحافظة، وللتخفيف عن الأهالي من الأضرار التي اصابتهم، حيث شملت التدخلات استهداف أربع مديريات بواقع أربعة مشاريع إنشائية، الى جانب خمسة مشاريع لإعادة تأهيل القطاع الزراعي بالمديريات، وتقدم المشاريع نحو 628 فرصة عمل لأهالي المديريات عن طريق النقد مقابل العمل، ودعم تأهيل مشاريع المياه.

وأشاد المحافظ البحسني بالمشاريع والتدخلات التي ستقدمها ائتلاف الخير للمديريا الغربية، الرامية إلى مساندة جهود السلطة المحلية بالمحافظة، مؤكدا استعداد قيادة المحافظة لتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ المشاريع الإنسانية والاغاثية التي تعود بالنفع على المديريات المتضررة وأهاليها.

وحيا محافظ حضرموت التفاعل السريع من قبل مدراء عموم المديريات الغربية والقيادات العسكرية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ورجال الخير من التجار والمنتديات والملتقيات الشبابية التطوعية، الذين لبّوا نداء الواجب والانسانية، لإغاثة أهاليهم في المديريات المتضررة.