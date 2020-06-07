أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 7 مايو/أيار 2020 وهي كالتالي:

وصول 16 طناً من المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا إلى مطار عدن الدولي https://www.elyamnelaraby.com/484408/ تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تعز https://www.elyamnelaraby.com/484411/ رئيس الوزراء يناقش عددا من التقارير والقضايا لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/484414/ فتح بوابة سد مأرب الرئيسة لري الاراضي الزراعية وتغذية المياه الجوفية https://www.elyamnelaraby.com/484418/ Advertisements فتح يشيد بتمديد عمل مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/484419/ وقفة احتجاجية بمأرب تطالب بسرعة الافراج عن المختطفين بعد تفشي كورونا https://www.elyamnelaraby.com/484420/ ت عرف على أسعار بيع وشراء العملات في المكلا https://www.elyamnelaraby.com/484403/ هاني بن بريك ينفي وجود أي وساطة بين العاصفة ومسلحي كريتر https://www.elyamnelaraby.com/484422/ حماية الشركات وأمن العليب يلقيان القبض على مهرب قات رغم سلوكه طرقا وعرة https://www.elyamnelaraby.com/484424/ عدن في طور تجاوز أزمة الحميات وكورونا https://www.elyamnelaraby.com/484425/

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