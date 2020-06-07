"أنت وطن" تنفذ حملة توعوية ورش في مدينة سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020 Advertisements الخليج 365 - سيئون نفذت مبادرة أنت وطن حملة رش لتعقيم مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركز نبض الحياة بسيئون وإلصاق المنشورات التثقيفية وتوعية العاملين بطرق الرش تمهيدا لإستئناف العمل بإستقبال المرضى والذي يأتي بتمويل من مؤسسة أمراض القلب الخيرية وبإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت.

وتهدف عملية الرش بالمواد المعقمة وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لعدم تفشي عدوى فيروس كورونا لتعقيم العيادات والمختبرات وغرفة الايكو والمكاتب الإدارية وصالات الانتظار والاستقبال والممرات الداخلية والخارجية وإلصاق المنشورات التوعوية وتدريب العاملين على خلط المواد وطريقة الرش الرذاذي. وأشاد المدير الإداري بالمركز سامي باشعيب بجهود مبادرة أنت وطن في تنفيذ هذه الحملة التي تساهم في رفع وعي الكادر العامل في المركز والحفاظ عليهم وعلى سلامة المرضى ، سائلا الله أن يرفع الوباء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين.

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