الإمارات توفر احتياجات سقطرى النفطية لفصل الخريف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

انتهت الباخرة الإماراتية، في ميناء سقطرى اليوم الأحد، من إفراغ حمولتها من المشتقات النفطية، والغاز المنزلي، والمساعدات التنموية والإغاثية.

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وأكد مصدر في مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية أن الباخرة أفرغت عددا كبيرا من صهاريج المشتقات النفطية والغاز المنزلي؛ لتأمين احتياجات أرخبيل سقطرى من المحروقات خلال فصل الخريف القادم.

وتستهدف تلك المساعدات ضمان استقرار الوضع التمويني والمعيشي للجزيرة، وعدم حدوث أي أزمة، بالإضافة إلى تسريع عملية التنمية فيها، وتقديم العون والمساعدة لآلاف الأسر المحتاجة.

عبر المواطنون عن ارتياح شعبي كبير لتجاوز كل المخاوف التي تواجه سكان الجزيرة خلال فترة الخريف التي تشهد ارتفاع التيارات البحرية لأسباب مناخية سنوية، وتمنع خلالها السفن من الرسوّ في الميناء.

تحرص مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية على وضع الخطط التموينية والتنموية التي تلبي متطلبات سقطرى وأبنائها في شتى المجالات كجزء من نشاطها الإنساني في هذه المرحلة الاستثنائية.