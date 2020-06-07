عدن في طور تجاوز أزمة الحميات وكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

تراجعت سجلات الوفيات بشكل ملحوظ في العاصمة عدن، خلال الأيام الأخيرة، بعد موجة تصاعد في وقت سابق، بفعل الأوبئة التي خلفتها السيول الجارفة، وبالتزامن مع جائحة كورونا.



وأكدت المختبرات الصحية، ومركز الكوبي الخيري في عدن، تراجع حالات الحميات بشكل كبير.

وبالمثل فقد تناقصت نسبة تسجيل الحالات المصابة بكورونا، وتراجعت بشكل كبير في عدن رغم ارتفاعها في محافظات أخرى.

Advertisements

فقد أكد الكوبي الخيري، أن هناك انخفاضا في أرقام المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد 19، من المترددين واستقرار نسبة المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي.

ورغم التراجع فقد أكدت الكوادر الطبية، ضرورة الالتزام بالوقاية والاحترازات الوقائية، لأن فيروس كوفيد19، ما هو إلا موجات تنحسر بفترات وتهاجم بفترات أخرى وتكون أكثر شراسة. حيث قال د. وليد البكيلي: "هي موجات تسونامي قد تتكرر، هذا سلوك الفيروس".

وأكد البكيلي، أن نسبة الوفيات في عدن، حسب التقرير الأول، مقارنة بعدد الحالات التي أشرفنا عليها في مبادرة "أنا طبيب أنا استطيع" أقل بكثير..

أرقامنا لم تتعد 2% وهي الأقرب للأرقام الإحصائية العالمية..

وقال الصحفي عبدالرحمن أنيس، إن حالات الوفيات ليوم السبت، انخفضت في مدينة عدن إلى 23 حالة وفاة، وهو تناقص ملحوظ مقارنة بشهر مايو الماضي الذي وصلت حالات الوفاة في بعض أيامه إلى 93 حالة وفاة.