شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حماية الشركات وأمن العليب يلقيان القبض على مهرب قات رغم سلوكه طرقا وعرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

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تمكنت قوة حماية الشركات وأمن مركز العليب من القبض على مهرب لنبتة القات وذلك يأتي لتنفيذها القرار الصادر من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بمنع دخول وبيع القات بالمحافظة .



ورغم سلوك المهرب طرقا وعرة بعيدا عن النقاط والدوريات إلا أن أبطال النخبة الحضرمية وبحسهم الأمني تمكنوا من القبض عليه وإتخذت بحقه الإجراءات وإتلاف ما بحوزته من نبتة القات وذلك بإحراقها .

وأشاد قيادة حماية الشركة بالقوة المشتركة مع أمن العليب ومدى تفاعلهم مع في تثبيت القرار وكل الأوامر الصادرة من قيادة المحافظة والمنطقة العسكرية الثانية .